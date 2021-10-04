بريطانيا تحقق في تسريب وثائق تربط زعماء عالميين بإخفاء ثروات

2021-10-04 / 9:20 صباحًا
5
هبة بريس _ وكالات

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية عرفت باسم “قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية عرفت باسم “وثائق باندورا”، نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات.

وقال سوناك في تصريحات إعلامية: “إنني اطلعت على هذه الأشياء خلال الليل… من الواضح أنه من الصعب عليّ التعليق عليها على وجه التحديد نظرا لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته”.

وتظهر الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي كان يشن حملة على الملاذات الضريبية، اشترى مع زوجته “شيري” مبنى في لندن بسعر 8,8 ملايين دولار في العام 2017 من خلال شراء الشركة التي تملكه ومقرها في جزر فيرجين البريطانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

2021-10-04 / 11:22 صباحًا
Photo of الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود

الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود

2021-10-04 / 11:12 صباحًا
Photo of أثيوبيا.. تنصيب أبي أحمد لولاية جديدة

أثيوبيا.. تنصيب أبي أحمد لولاية جديدة

2021-10-04 / 10:25 صباحًا
Photo of صحيفة أمريكية: الحرب الباردة آتية هذه مجالاتها وأطرافها

صحيفة أمريكية: الحرب الباردة آتية هذه مجالاتها وأطرافها

2021-10-04 / 10:04 صباحًا
Photo of مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد بالسويد

مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد بالسويد

2021-10-04 / 9:00 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

2021-10-03 / 11:57 مساءً
Photo of مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح ضد كورونا

مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح…

2021-10-03 / 10:59 مساءً
Photo of ألمانيا تنظم “يوم المساجد المفتوحة”

ألمانيا تنظم “يوم المساجد المفتوحة”

2021-10-03 / 10:23 مساءً
Photo of إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

2021-10-03 / 9:42 مساءً
Photo of كندا.. طلب زواج “في السماء” ينتهي بفاجعة

كندا.. طلب زواج “في السماء” ينتهي بفاجعة

2021-10-03 / 8:12 مساءً

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق