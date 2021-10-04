بريطانيا تحقق في تسريب وثائق تربط زعماء عالميين بإخفاء ثروات

هبة بريس _ وكالات

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية عرفت باسم “قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية عرفت باسم “وثائق باندورا”، نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات.

وقال سوناك في تصريحات إعلامية: “إنني اطلعت على هذه الأشياء خلال الليل… من الواضح أنه من الصعب عليّ التعليق عليها على وجه التحديد نظرا لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته”.

وتظهر الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي كان يشن حملة على الملاذات الضريبية، اشترى مع زوجته “شيري” مبنى في لندن بسعر 8,8 ملايين دولار في العام 2017 من خلال شراء الشركة التي تملكه ومقرها في جزر فيرجين البريطانية.

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