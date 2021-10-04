بريطانيا تحقق في تسريب وثائق تربط زعماء عالميين بإخفاء ثروات
قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية عرفت باسم “قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية عرفت باسم “وثائق باندورا”، نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات.
وقال سوناك في تصريحات إعلامية: “إنني اطلعت على هذه الأشياء خلال الليل… من الواضح أنه من الصعب عليّ التعليق عليها على وجه التحديد نظرا لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته”.
وتظهر الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي كان يشن حملة على الملاذات الضريبية، اشترى مع زوجته “شيري” مبنى في لندن بسعر 8,8 ملايين دولار في العام 2017 من خلال شراء الشركة التي تملكه ومقرها في جزر فيرجين البريطانية.
5 تعليقات
الفساد السياسي لا يعم الدول العربية بل كذالك الدول الأوروبية ….
يجب محاربة الفساد السياسي . والمحاسبة قبل كل شيء. رغم كان منصبه….
ظاهرة الفساد السياسي كثرت بكثرة.لهذا يجب على الحكومة البريطانية محاسبة هذا الرئيس الوزراء السابق البريطانية .
يريت المغرب يقوم مثل ما فعلت الحكومة بريطانيا في محاسبة الجميع مهما كان وضعه السياسي..
يجب على الحكومة البريطانية الحجز على جميع ممتاكاته .كما يقال (من أين لك هذا..).