مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد بالسويد
هبة بريس _ وكالات
استبعد المتحدث باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير لارش فيلكس قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة السويدية بأن القضية أحيلت إلى إدارة خاصة بمكتب المدعي العام بسبب مقتل ضابطي شرطة في الحادث المروري.
وكان أعلن عن مصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس، الذي اشتهر برسوماته المسيئة للنبي محمد في حادث سير مروع. وتوفى في الحادث شرطيان كانا يتوليان حراسته.
وجرى الحادث المروري إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق “إي 4” بمدينة ماركارد السويدية.
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25 تعليقات
يقول الله عز وجل :”فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين” سورة الحجر الآية 95
أول ملاحظة هو العنوان.
النبي محمد فقط…
أين الصلاة والسلام عليه
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
لاحظت ان جل المعلقين يشمتون ،راها الموت حق ،كلنا سوف نموت وربما بطرق ابشع على الرغم من كوننا مسلمون
هل خجلت أن تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. قال تعالى “ورحمتي وسعت كل شيء “.