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طقس الإثنين : سحب كثيفة مرفوقة بقطرات مائية

2021-10-04 / 8:46 صباحًا
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هبة بربس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح، بكل من السهول الشمالية و الوسطى، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة.

وسيكون الطقس مستقرا و قليل السحب إلى صافي بوجه عام بباقي أرجاء البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشمال أو من الشرق أحيانا بالمناطق الجنوبية و الوسطى للبلاد، وستهب معتدلة القوة، من القطاع الجنوبي أو الشرق أحيانا بالجنوب الشرقي للبلاد، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال و أحيانا متقلبة الاتجاه على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22و 28 درجة بأقصى كل من جنوب و جنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 13 و 21 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 34 و40 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 26 و 33 درجة بكل من منطقة سوس، ووسط البلاد، وداخل منطقة الغرب، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 27 بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الجرف الاصفر وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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