كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

2021-10-03 / 11:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت كوريا الشمالية، في وقت متأخر ليل الأحد، أنه سيتم استعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من يوم غد الاثنين.

وبحسب وكالة أنباء “يونهاب”، سيتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداء من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 4 أكتوبر (00:00 بتوقيت غرينتش).

وفي نهاية سبتمبر، قالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن بيونغ يانغ مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سيئول، وإعادة الاتصالات بين الكوريتين.

ووضعت شقيقة الزعيم الكوري شرطا لاستعادة الاتصالات وعقد قمة القادة بين الكوريتين، وهو أن تتسم العلاقات الثنائية بالاحترام والإنصاف.

وجاء البيان ردا على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إعلان انتهاء الحرب بين سيئول وبيونغ يانغ.

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‫2 تعليقات

  2. تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية الان .هذه رسالة قوية لمن يهمه الامر اي جارة السوء الجزاءر التي تتمادى وتستمر في عداءها واستفزازها للمغرب و الذي يمد يده داءما اليها قصد تحسين العلاقات. وهذا التقارب بين الكوريتين (وهما العدوان اللذودان منذ زمان) رجعوا إلى جادة الصواب لتحسين علاقة التعاون بينهما.كما فعلت المانيا اليوم مع فرنسا .فليست هناك عداوة داءمة بين الدول وخاصة إذا كانوا جيرانا.
    وهذا ما يجب ان تستخلص الجزاءر منه الدرس بمراجعة عداءها و علاقتها مع المغرب في اطار علاقة واقتصاد رابح رابح .وليس خاسر خاسر.

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