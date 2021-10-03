كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

2021-10-03 / 11:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت كوريا الشمالية، في وقت متأخر ليل الأحد، أنه سيتم استعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من يوم غد الاثنين.

وبحسب وكالة أنباء “يونهاب”، سيتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداء من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 4 أكتوبر (00:00 بتوقيت غرينتش).

وفي نهاية سبتمبر، قالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن بيونغ يانغ مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سيئول، وإعادة الاتصالات بين الكوريتين.

ووضعت شقيقة الزعيم الكوري شرطا لاستعادة الاتصالات وعقد قمة القادة بين الكوريتين، وهو أن تتسم العلاقات الثنائية بالاحترام والإنصاف.

وجاء البيان ردا على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إعلان انتهاء الحرب بين سيئول وبيونغ يانغ.

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