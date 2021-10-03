بعد انتشار خبر خلاف تسكت و لمجرد .. الأخير يضع حدا للإشاعات
نجلاء مزيان - هبة بريس
عقب انتشار مؤخرا خبر خلاف كل من الفنانين المغربيين سعد لمجرد و ابتسام تسكت و حذف كل منهما متابعة الآخر بموقع تبادل الصور والفيديوهات.
قدم النجم المغربي قبل قليل، التهاني لخريجة ستار أكاديمي عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بنفس المنصة وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها .
و حرص “لمعلم” على نشر صورة ابتسام تسكت مرفوقة بأغنية و تعليق جاء فيه ” عيد ميلاد سعيد أيها القلب الطيب” ، لتعود بدورها وتعلق على نفس المنشور قائلة :” شكرا لك صديقي”.
و بهذا يكون لمجرد أنهى كل الاقاويل و الإشاعات التي راجت مؤخرا و التي تفيد خصامهما، كما وضع حدا لكل الصفحات التي كانت سببا في إشعال الفتنة بين جمهورهما.
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