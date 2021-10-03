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مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح ضد كورونا

2021-10-03 / 10:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر أن الطلاب لن يدخلوا الجامعات أو المدن الجامعية، إلا بشهادة تثبت تلقيهم لقاح كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عادل عبدالغفار، في تصريح لقناة “صدى البلد”، إن “الطلاب لن يدخلوا الجامعات أو المدن الجامعية إلا بشهادة الحصول على لقاح كورونا”.

وأضاف أن “الوزارة وفرت أكثر من 300 مركز لتطعيم الطلاب”.

وتابع أن “الفرق الفنية وفرق التوعية منتشرة بمختلف الجامعات المصرية”، مشيرا إلى أن “الطالب بإمكانه الحصول على لقاح كورونا في نفس اليوم حال توجهه إلى مراكز الشباب التي تقدم خدمة التطعيم ضد الفيروس”.

وأكد أن “الوزارة تشدد على أهمية الحصول على التطعيم للدخول إلى الحرم الجامعي والمدن الجامعية”.

وأردف قوله: “التطعيم متوفر على مستوى مختلف محافظات الجمهورية بالمجان”، موضحا أن “الطلاب الجدد يحصلون على اللقاح عند إجراء الكشف الطبي داخل المستشفيات الجامعية”.

ولفت إلى أن “الطالب لا حجة أمامه بشأن عدم الحصول على لقاح كورونا”، مضيفا: “الجامعات متشددة في تلك المسألة لضمان السلامة داخل كل الجامعات، والجامعات تتخذ الإجراءات التي تحدد حصول الطالب على اللقاح من عدمه”.

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