ألمانيا تنظم “يوم المساجد المفتوحة”

هبة بريس - وكالات

للمرة الخامسة والعشرين فتحت مساجد في ألمانيا أبوابها مجددا أمام زائرين في «يوم المساجد المفتوحة» الو الأحد.

وانطلق يوم المساجد المفتوحة هذا العام تحت شعار «المساجد أمس واليوم».

وقال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك، إن عدد الجاليات المشاركة – وكذلك عدد الزوار – تراجع بعض الشيء خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن ذلك لا يرتبط فقط بظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكنه يرجع إلى وجود مخاوف أمنية في بعض الجاليات.

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