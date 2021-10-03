الصورة تعبيرية

ألمانيا تنظم “يوم المساجد المفتوحة”

2021-10-03 / 10:23 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

للمرة الخامسة والعشرين فتحت مساجد في ألمانيا أبوابها مجددا أمام زائرين في «يوم المساجد المفتوحة» الو الأحد.

وانطلق يوم المساجد المفتوحة هذا العام تحت شعار «المساجد أمس واليوم».

وقال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك، إن عدد الجاليات المشاركة – وكذلك عدد الزوار – تراجع بعض الشيء خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن ذلك لا يرتبط فقط بظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكنه يرجع إلى وجود مخاوف أمنية في بعض الجاليات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية

2021-10-03 / 11:57 مساءً
Photo of مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح ضد كورونا

مصر.. منع الطلاب من دخول الجامعات دون شهادة التلقيح…

2021-10-03 / 10:59 مساءً
Photo of إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

إسرائيل: دولة عربية وأخرى مسلمة ستنضمان لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا

2021-10-03 / 9:42 مساءً
Photo of كندا.. طلب زواج “في السماء” ينتهي بفاجعة

كندا.. طلب زواج “في السماء” ينتهي بفاجعة

2021-10-03 / 8:12 مساءً
Photo of القبض على نجل شاروخان في قضية مخدرات

القبض على نجل شاروخان في قضية مخدرات

2021-10-03 / 7:26 مساءً
Photo of عمان.. إعصار “شاهين” يعلق الطيران ويغلق المدارس ويقتل 3 أشخاص

عمان.. إعصار “شاهين” يعلق الطيران ويغلق المدارس ويقتل 3…

2021-10-03 / 6:51 مساءً
Photo of الجيش الفرنسي: “قرار الجزائر لن يؤثر على عملياتنا في منطقة الساحل”

الجيش الفرنسي: “قرار الجزائر لن يؤثر على عملياتنا في…

2021-10-03 / 6:24 مساءً
Photo of تويتر” يعلق حساب المتحدث باسم “طالبان

تويتر” يعلق حساب المتحدث باسم “طالبان

2021-10-03 / 4:59 مساءً
Photo of مقتل 8 أشخاص جراء تحطم طائرة خاصة في شمال إيطاليا

مقتل 8 أشخاص جراء تحطم طائرة خاصة في شمال…

2021-10-03 / 3:57 مساءً
Photo of توقيف برلماني تونسي ومذيع تلفزيوني وصفا الرئيس بـ”الخائن”

توقيف برلماني تونسي ومذيع تلفزيوني وصفا الرئيس بـ”الخائن”

2021-10-03 / 11:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق