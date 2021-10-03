الصورة تعبيرية

الصحراء المغربية.. دبلوماسي: إسبانيا مدعوة لدعم مبادرة الحكم الذاتي

2021-10-03 / 9:24 مساءً
0
هبة بريس

أكد السفير الإسباني الأسبق لدى الولايات المتحدة، خافيير روبيريز، أن إسبانيا مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في تسوية نزاع الصحراء من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وقال الدبلوماسي الإسباني، الذي شارك في نقاشات نظمها الحزب الشعبي في إطار مؤتمره الوطني (من 27 شتنبر إلى 3 أكتوبر)، إن السبيل الوحيد لحل هذا النزاع يتمثل في الحوار قصد التوصل إلى حل على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكد الدبلوماسي الإسباني “لا أرى أي خلل في إسهام إسبانيا في البحث عن اتفاق تقبله جميع أطراف النزاع، لاسيما الجزائر والمغرب؛ اتفاق يقر بالحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية”، مشددا على أنه من الواضح أن الجزائر “صاحبة مصلحة” في هذا النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أبرز روبيريز على أهمية الحوار، خاصة بين المغرب والجزائر، لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

كما دعا السفير الأسبق لإسبانيا في واشنطن (2000-2004) إلى انخراط أكبر للأمم المتحدة لتحقيق تقدم في حل هذا النزاع الإقليمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حكومة الأحزاب الثلاثة مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة و التنمية

حكومة الأحزاب الثلاثة مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة…

2021-10-03 / 10:39 مساءً
Photo of بمجلس الأمن.. غوتيريس يستعرض المكاسب الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية

بمجلس الأمن.. غوتيريس يستعرض المكاسب الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في…

2021-10-03 / 10:11 مساءً
Photo of “طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

“طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

2021-10-03 / 8:58 مساءً
Photo of بعد “قربالة” انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة ..التحالف الثلاثي يخرج ببيان ناري

بعد “قربالة” انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة ..التحالف الثلاثي…

2021-10-03 / 7:32 مساءً
Photo of بمناسبة العيد الوطني لبلاده..الملك يبرق جمهورية كوريا

بمناسبة العيد الوطني لبلاده..الملك يبرق جمهورية كوريا

2021-10-03 / 12:33 مساءً
Photo of القضاء يرفض طعنا ضد ترؤس طالبة لجماعة سيدي بورجا بتارودانت

القضاء يرفض طعنا ضد ترؤس طالبة لجماعة سيدي بورجا…

2021-10-03 / 12:15 مساءً
Photo of الأمم المتحدة تشكر المغرب على تجديد استضافته للفرقاء الليبيين

الأمم المتحدة تشكر المغرب على تجديد استضافته للفرقاء الليبيين

2021-10-02 / 11:15 مساءً
Photo of تصريحات ماكرون عن نظام ”الكابرانات“…رغبة في التجديد وبداية القطيعة

تصريحات ماكرون عن نظام ”الكابرانات“…رغبة في التجديد وبداية القطيعة

2021-10-02 / 9:05 مساءً
Photo of انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.. الائتلاف الحكومي في مسعى لتشكيل أغلبية مريحة

انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.. الائتلاف الحكومي في مسعى لتشكيل…

2021-10-02 / 6:30 مساءً
Photo of مجلس الأمن الدولي سيبرمج 3 جلسات حول الصحراء المغربية

مجلس الأمن الدولي سيبرمج 3 جلسات حول الصحراء المغربية

2021-10-02 / 4:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق