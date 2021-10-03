الصحراء المغربية.. دبلوماسي: إسبانيا مدعوة لدعم مبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس

أكد السفير الإسباني الأسبق لدى الولايات المتحدة، خافيير روبيريز، أن إسبانيا مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في تسوية نزاع الصحراء من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وقال الدبلوماسي الإسباني، الذي شارك في نقاشات نظمها الحزب الشعبي في إطار مؤتمره الوطني (من 27 شتنبر إلى 3 أكتوبر)، إن السبيل الوحيد لحل هذا النزاع يتمثل في الحوار قصد التوصل إلى حل على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكد الدبلوماسي الإسباني “لا أرى أي خلل في إسهام إسبانيا في البحث عن اتفاق تقبله جميع أطراف النزاع، لاسيما الجزائر والمغرب؛ اتفاق يقر بالحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية”، مشددا على أنه من الواضح أن الجزائر “صاحبة مصلحة” في هذا النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أبرز روبيريز على أهمية الحوار، خاصة بين المغرب والجزائر، لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

كما دعا السفير الأسبق لإسبانيا في واشنطن (2000-2004) إلى انخراط أكبر للأمم المتحدة لتحقيق تقدم في حل هذا النزاع الإقليمي.

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