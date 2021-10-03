عبد المجيد تبون

“طاحت الصمعة علقو الماروك”.. مغاربة يسخرون من قرارات تبون

2021-10-03 / 8:58 مساءً
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لبنى ابروك - هبةبريس

تتوالى “قفشات” رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، حول قرارات وتصريحات النظام الجزائري الأخيرة، ضد المغرب ووحدته الترابية.

نظام العسكر الجزائري، وبعد إعلانه الرسمي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أصبح شغله الشاغل هو الخروج بتصريحات إعلامية يومية على لسان رئيسه “الكركوز” وحاكمه الفعلي “شنقريحة”، تهاجم نجاحات المغربية وتتحرش بوحدته الترابية وانتصاراته الدبلوماسية.

ولا يفوت نظام العسكر “المريض”، أية فرصة للتهجم على المغرب وإطلاق تصريحات جلها أصبحت “مضحكة” و”محط سخرية” للنشطاء الذين أصبحوا يجهتدون في تخمين القرارات القادمة لتبون ضد المملكة.

وتزامنا مع الخرجة الإعلامية القوية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الدولة الجزائرية، وقوله “أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك، مضيفا أن الرئيس تبون عالق داخل نظام صعب للغاية”، قبل أن يتسائل بالقول :”هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ أكد نشطاء أن النظام الجزائري سيختار اتخاذ قرار جديد ضد المغرب بدل الرد المباشر على فرنسا تحت شعار “طاحت السمعة علقو الماروك”.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “الرئيس الجزائري سيطرد جميع المغاربة المتواجدين ببلده كرد فعل رسمي على تصريحات ماكرون”.

وأضاف آخر ساخرا “النظام الجزائري سيعلن الحرب عن المغرب بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي التي يقف ورائها المخزن”.

ودعا النشطاء، النظام الجزائري، إلى الاهتمام بمشاكل البلاد والعباد الداخلية، والكف عن تصدير أزمته للخارج ومراقبة نجاحات المملكة بأعين الحاسد والتشويش عليها بجميع الطرق المشروعة واللامشروعة.

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