بعد استئناف عملهم.. أصحاب الحمامات يرفعون أسعار التذاكر

هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد إعلان الحكومة تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس واستئناف عمل عدد من القطاعات، ومن ضمنها فتح الحمامات والرشاشات، تفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار تذاكر الحمامات الشعبية.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المواطنين ل”هبة بريس”، أن أرباب مجموعة من الحمامات الشعبية رفعوا أسعار التذاكر، حيث تراوحت الزيادات بين 3 دراهم و5 دراهم للتذكرة الواحدة.

وأكدوا على أن الزيادات المذكورة تزامنت واستئناف عمل الحمامات، لافتين أن عددا منهم اضطر إلى العودة للاستحمام بالمنزل كاحتجاج على هذه الزيادات الغير مبررة.

من جهته، كشف أحد أرباب الحمامات، أن الزيادة في أسعار التذاكر تأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي طالتهم على خلفية قرار للاغلاق، والتي يعانون من تبعاتها الى اليوم.

وأضاف ذات المتحدث، أنهم لم يستفدوا من تعويضات من الدولة على غرار عدد من القطاعات، مشيرا الى أن قرار الزيادة يأتي لإنقاذ عدد من الأرباب من شبح الإفلاس.

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