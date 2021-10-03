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الجيش الفرنسي: “قرار الجزائر لن يؤثر على عملياتنا في منطقة الساحل”

2021-10-03 / 6:24 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأحد، على أن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

وقال الكولونيل، باسكال إياني: “لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية”.

وشدد ذات المتحدث، على أن القرار “لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية” التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.

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