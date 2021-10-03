فضيحة.. صرف الملايير على جناح دون هوية ب”اكسبو دبي” ورحلة “5 نجوم” للمغنيين

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حول فضيحة الجناح المغربي بمعرض “اكسبو دبي” الدولة المنظم بدولة الامارات العربية، والذي يعرف مشاركة أزيد من 190 دولة.

وحسب مصدر مطلع، فقد اختار المنظمون، قائمة تضم عددا من المغنيين ومشاهير “الانستغرام”، لأخذهم في رحلة “مجانية” كلفت الدولة ملايير الدراهم إلى دبي، بحجة الترويج للجناح المغربي، كما تعمدوا إعطاء لقب سفراء لشخصيتين تعملان على ترويج وإشهار مشاريعهما الخاصة هناك.

وتعمد المنظمون، تهميش مختصين في التاريخ والثقافة والاعلام، والذين سيساهموا في التعريف بتاريخ وهوية البلاد، كما سيلعون دورا هاما في الترويج إعلاميا للفرص الاستثمارية بالمملكة.

واعتبر عدد من النشطاء المغاربة، أن المعرض يعد حدثا دوليا مهما يتزامن والأزمة التي طالت عددا من القطاعات بسبب جائحة كورونا، ويعد مناسبة للاستفادة من استثمارات ومشاريع من مختلف الدول، بدل استغلاله لالتقاط صور و”ستوريات” الفيسبوك والانستغرام.

وقارن النشطاء بين هندسة الجناح المغربي ونظيره الاسباني، لافتين أن المغربي لا يعكس هوية وثقافة المملكة الغنية، بل اعتمد على شكل هندسي مشوه ورتيب، عكس الجناح الإسباني المستلهم من الثقافة الاندلسية .

وعاب النشطاء، على الوزارة المعنية، تمرير صفقة تصميم وهندسة الجناح لنجل وزير سابق، وتبذير ملايير الدراهم في تصميم شكل لا يمت للهوية والثقافة والمعمار المغربي بصلة .

من جهتهم، عبر مغاربة الإمارات ودول الخليج، عن خيبة أملهم بسبب شكل وهندسة الجناح المغربي، لافتين أنهم لا يترددون في الحديث والتغني بجمالية المعمار المغربي في كل مناسبة، غير أن تصميم الرواق المغربي أصابهم بالصدمة.

وطالب المغاربة، الجهة المعنية بهذه الفضيحة، بالابتعاد عن منطق “باك صاحبي” والمحسوبية في توزيع الصفقات، وتدارك ما يمكن تداركه في الحدث لحفظ ماء وجه أبناء الجالية وصورة المملكة ككل.

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