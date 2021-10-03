الجناح المغربي

فضيحة.. صرف الملايير على جناح دون هوية ب”اكسبو دبي” ورحلة “5 نجوم” للمغنيين

2021-10-03 / 6:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حول فضيحة الجناح المغربي بمعرض “اكسبو دبي” الدولة المنظم بدولة الامارات العربية، والذي يعرف مشاركة أزيد من 190 دولة.

وحسب مصدر مطلع، فقد اختار المنظمون، قائمة تضم عددا من المغنيين ومشاهير “الانستغرام”، لأخذهم في رحلة “مجانية” كلفت الدولة ملايير الدراهم إلى دبي، بحجة الترويج للجناح المغربي، كما تعمدوا إعطاء لقب سفراء لشخصيتين تعملان على ترويج وإشهار مشاريعهما الخاصة هناك.

وتعمد المنظمون، تهميش مختصين في التاريخ والثقافة والاعلام، والذين سيساهموا في التعريف بتاريخ وهوية البلاد، كما سيلعون دورا هاما في الترويج إعلاميا للفرص الاستثمارية بالمملكة.

واعتبر عدد من النشطاء المغاربة، أن المعرض يعد حدثا دوليا مهما يتزامن والأزمة التي طالت عددا من القطاعات بسبب جائحة كورونا، ويعد مناسبة للاستفادة من استثمارات ومشاريع من مختلف الدول، بدل استغلاله لالتقاط صور و”ستوريات” الفيسبوك والانستغرام.

وقارن النشطاء بين هندسة الجناح المغربي ونظيره الاسباني، لافتين أن المغربي لا يعكس هوية وثقافة المملكة الغنية، بل اعتمد على شكل هندسي مشوه ورتيب، عكس الجناح الإسباني المستلهم من الثقافة الاندلسية .

وعاب النشطاء، على الوزارة المعنية، تمرير صفقة تصميم وهندسة الجناح لنجل وزير سابق، وتبذير ملايير الدراهم في تصميم شكل لا يمت للهوية والثقافة والمعمار المغربي بصلة .

من جهتهم، عبر مغاربة الإمارات ودول الخليج، عن خيبة أملهم بسبب شكل وهندسة الجناح المغربي، لافتين أنهم لا يترددون في الحديث والتغني بجمالية المعمار المغربي في كل مناسبة، غير أن تصميم الرواق المغربي أصابهم بالصدمة.

وطالب المغاربة، الجهة المعنية بهذه الفضيحة، بالابتعاد عن منطق “باك صاحبي” والمحسوبية في توزيع الصفقات، وتدارك ما يمكن تداركه في الحدث لحفظ ماء وجه أبناء الجالية وصورة المملكة ككل.

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‫8 تعليقات

  3. صورة هذا الجناح تشبه السجن يستحق أن يوضع فيه أصحاب هاته الشوهة. أما من يدعي أنه فنان ومشهور ونجم و…عبر عدد المشاهدات واللايك فهو مغرور ومنعزل عن الواقع. الفن ليس صوت ولا صورة بل أخلاق وتواضع.

  4. كفانا من الاستهتار .مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس..يجب التحقيق مع من ساهم في هده الشوهة.يا ناس لسنا في الجزائر.ولا نحبد ان نكون متلها.من لم تكن عند درة الغيرة على المغرب لا مكان له بيننا. نعرف ان الرواق المغربي مرآة العمران في المغرب.اش ها لفضيحة

  5. هذه عبارة عن براكة أنفقت عليها الملايير من المال العام ولا تعكس الهوية والتراث المغربيين الغنيبن عن التعريف .ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .منطق باك صاحبي دائما يسيء للمصلحة العامة أيما إساءة …

  8. اللهم انها لمصيبة لا شكل و لا مضمون عبارة عن صناديق كبيرة فو ق بعضهتا لا تعكس و لا تمت بصلة للمعمار المغربي الاصيل الغني و المتنوع و خصوصا الاندلسي منه و الدي نجده حاضرا داءما و ابدا في المعمار الاسباني .من وضع هدا التصميم يا عباد الله و من صادق عليه و اين در س الهندسة واضع هذا التصميم ز انا قي نطري يجب فتح تحقيق عاجل و صارم في الموضوع و لكن للاسف لن بكون و لن يفتح ابدا شانه شان قضية الكاراتا الشهيرة للملعب الكبير
    و الله انها لمصيبة

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