تارودانت : الدرك يحقق في العثور على جثة متحللة لشخص

ع بركة _ هبة بريس

فتحت مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة شخص ، وجدت جثته متحللة ليلة السبت – الأحد، على مستوى الطريق الرابطة بين دوار بومية ودوار أيت امرير جماعة أهل الرمل ضواحي أولاد تايمة .

وكان أحد المواطنين قد عثر على الجثة مرمية على جنبات الطريق، مما دفعه إلى إبلاغ السلطات المحلية والأمنية.

وقد تم إحالة الجثة على المستشفى الاقليمي قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

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