قربالة” انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة توصل الشرقاوي الى الرئاسة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكن محمد الشرقاوي ، عن حزب الحركة الشعبية من الظفر بمنصب رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، بعد انتخابه بالأغلبية .

وحصل الشرقاوي خلال جلسة التصويت صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر ، على 21 صوتا من أصل 23 (الحاضرون) بعد امتناع عضوين عن التصويت فيما انسحب اعضاء التحالف الثلاثي المشكل من احزاب الاستقلال والاصالة والمعاصرة اضافة الى التجمع الوطني للاحرار.

وشهد محيط مقر المجلس البلدي بطنجة استنفارا امنيا منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد وذلك على خلفية الاحداث التي وقعت خلال الموعد السابق لانتخاب رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة والمكتب المسير قبل أن يتقرر تاجيله لعدم اكتمال النصاب .

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