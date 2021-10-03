عملية تلقيح بالمغرب

وزارة الصحة تعلن كيفيات الاستفادة من الجرعة الثالثة من “لقاح كورونا”

2021-10-03 / 2:00 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن عملية التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد- 19 ستنطلق ابتداء من يوم غد الاثنين، وستهم، في مرحلتها الأولى، الأشخاص الذين أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد-19 منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها حول “إجراءات وكيفيات الاستفادة من الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19″، أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح، والتوصيات العلمية الدولية، مبرزة أن الأشخاص المعنيين سيتلقون رسالة نصية قصيرة في هواتفهم من 1717 لتذكيرهم بأهليتهم لهذه الجرعة الثالثة، والتي ستتم في الفضاءات الكبرى للتلقيح (Vaccinodromes) دون شرط عنوان السكن.

وأضاف البلاغ أنه، ونظرا لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد -19، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية.

وشددت وزارة الصحة على أنه يجب على الجميع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح؛ للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس بالمملكة وتحقيق المناعة الجماعية.

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‫5 تعليقات

  2. الجزائر اصبحت محاصرة بسب سياستها العذائية ، يساهمون بأيدهم في حصار شعب مختطف من قبل عصابة عسكرية ، نتمنى من الشعب الجزائر أن يحرر نفسه بيده منهم

  5. سؤالي هو كالتلي و اريد ردا عاجلا:
    هل ستطعم هذه الفئة من نفس الوصل الذي تلقته منذ 6اشهر .مثلا شخصيا تلقيت موصل astrazeneka . انتظر الجواب قبل ان اتخد القرار.و شكرا لكم

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