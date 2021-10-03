قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

2021-10-03 / 1:38 مساءً
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عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

نظمت القنصلية العامة للمملكة بنابولي من 2 إلى 3 أكتوبر الجاري قنصلية متنقلة همت عمليات في مدينة ليتشي وضواحيها التابعة للدائرة القنصلية.

هذه العملية التي تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بسياسة القرب، والانفتاح على أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي” عبد القادر ناجي ” في تصريح حصري خص به هبة بريس أن هذه العملية تروم تقريب الإدارة من أعضاء الجالية من أجل تجنيبهم صعوبات التنقل ومن أجل الإستفادة، بالقرب من مقر سكانهم، من الخدمات القنصلية والإدارية المرتبطة بالأساس ببطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر البيوميتري، والحالة المدنية والتوثيق وجواز المرور ….

ومكنت هذه العملية أيضا من تقديم استشارات ومعلومات أساسية لأفراد الجالية المغربية والإجابة على تساؤلاتهم حول الإجراءات الإدارية، وخاصة القضايا المسطرية والقانونية والاجتماعية.

كما شكلت هذه العملية المتنقلة فرصة للقنصل العام بنابولي للقاء أعضاء الجالية المغربية والفاعلين الجمعويين، حيث جدد لهم التأكيد على العناية الملكية وتعليمات الملك محمد السادس المتعلقة بالنهوض بالعمل القنصلي وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية والوطن الأم.

ودعا ” ناجي” بهذه المناسبة، إلى العمل من أجل وحدة الجالية المغربية وإشعاع المملكة كبلد نموذجي باستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجذر حضارته وتاريخه الغني وتنوع ثقافته.

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