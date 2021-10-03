تفاصيل جديدة حول حريق مهول دمر سوق السمارة بسلا

2021-10-03 / 1:00 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت عمالة سلا بأن الحريق الذي اندلع، اليوم الأحد، بسوق السمارة، المتواجد بحي كريمة بجماعة سلا، تم احتواءه والسيطرة عليه.

وذكر بلاغ لعمالة سلا أنه “على إثر اندلاع حريق، في الساعات الأولى من يومه الأحد 3 أكتوبر 2021، بسوق السمارة، المتواجد بحي كريمة مقاطعة تابريكت جماعة سلا، سارعت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة إلى عين المكان حيث تم احتواء الحريق والسيطرة عليه على الساعة الواحدة والنصف صباحا باستعمال جميع الوسائل اللوجستيكية الضرورية لإخماده، والمتمثلة أساسا في 11 شاحنة للإطفاء”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الحريق لم يخلف أية خسائر بشرية، ونتج عنه تضرر حوالي ستين محلا تجاريا، موضحا أنه بفضل يقظة التجار وتعاونهم مع مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية، تم تفادي إتلاف جزء كبير من السلع والممتلكات.

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