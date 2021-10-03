أمن سلا يوقف متورطين في أعمال شغب

2021-10-03 / 12:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد 3 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والضرب والجرح.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا مساء أمس السبت على إلحاق خسائر مادية بخمس سيارات خاصة وواجهات بعض المحلات التجارية نتيجة حالة التخدير والاندفاع التي كانوا عليها، بسبب خلافات سابقة مع شخص آخر من ذوي السوابق القضائية، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة لتحييد الخطر والمحافظة على النظام العام.

وقد تم توقيف خمسة من المشتبه فيهم المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وهم في حالة سكر وتخدير متقدمة ويحملون سكينين من الحجم الكبير، بينما ما زالت الأبحاث والتدخلات متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين في هذه القضية.

وتم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الذين تم ضبطهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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