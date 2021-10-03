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الملك محمد السادس

بمناسبة العيد الوطني لبلاده..الملك يبرق جمهورية كوريا

2021-10-03 / 12:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا، السيد مون جاي- إن، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس مون جاي- إن عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الكوري الصديق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي الكبير للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة المتينة والتعاون المثمر القائمة بين بلدينا في مختلف المجالات، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.”

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تعليق واحد

  1. المرة الجاية عفاكوم قولو لينا شكون في الكوريات الشمالية ولا الجنوبية هههههه
    احنا عرفناها الجنوبية ولاكن كاين اللي غادي يتسحاب ليه الشمالية كملو المعلومة الله إجازيكوم بخير

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