القضاء يرفض طعنا ضد ترؤس طالبة لجماعة سيدي بورجا بتارودانت

2021-10-03 / 12:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

رفضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس السبت 02 أكتوبر 2021، الطعن المقدم ضد ترؤس نورة تحوسة لجماعة سيدي بورجا بإقليم تارودانت عن حزب الاتحاد الاشتراكي

وقضت المحكمة الإدارية بأكادير، بقبول الطعن شكلاً ورفض مضمونه، والمقدم من طرف عدة أحزاب والتي ترى ان نورة نحوسة لم تبلغ سن21 سنة

يذكر القضاء اصطف الى جانب نحوسة بالمقابل لم بكن بالايجاب نفسه لصالح
نجية صديق تلبالغة من العمر 19 سنة والتي تم تجريدها من رئاسة جماعة العيون الشرقية عن البام

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