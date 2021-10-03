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إحالة أشخاص على العدالة بفاس بتهمة التهريب الدولي للمخدرات.

2021-10-03 / 11:58 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، بداية الأسبوع الجاري، شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر على التوالي 23 و 44 سنة، وذلك لاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات أثناء استعدادهما لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات بداخل قطع الحلوى، كانا يعتزمان إرسالها عبر وكالة للنقل الدولي للإرساليات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 01 كيلوغرام و 500 غرام من مخدر الشيرا وهاتفين محمولين، علاوة على مبلغ 78.500 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما على أنظار المحكمة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة بخصوص هذه الأفعال الإجرامية.

و تندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة و المتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات و المؤثرات العقلية

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