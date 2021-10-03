A member of the Iraqi federal police is seen near military vehicles in a street in Baghdad, Iraq October 7, 2019. REUTERS/Wissm al-Okili

توقيف برلماني تونسي ومذيع تلفزيوني وصفا الرئيس بـ”الخائن”

2021-10-03 / 11:35 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

ألقت الشرطة التونسية، الأحد، القبض على النائب عن “ائتلاف الكرامة”، عبد اللطيف العلوي، والمذيع التلفزيوني، عامر عياد، لانتقادهما للرئيس قيس سعيد بعد قرارات 25 يوليو الماضي، بحسب محاميهما.

ونقلت رويترز عن المحامي سمير بن عمر قوله: القضاء العسكري قرر إلقاء القبض عليهما بعد اتهامهما بـ “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش”، وذلك بسبب مقابلة صحفية مع العلوي ضمن برنامج تلفزيوني لعياد، عبر قناة الزيتونة.

وخلال البرنامج انتقد الموقوفان سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.

وقالت “رويترز” أنه لم يتسن أخذ تعليق الشرطة ولا الجيش في هذا الخصوص.

ومنذ أكثر من شهرين، أقال سعيد رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، وقام بتجميد عمل البرلمان، ليعين الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء في تونس.

وكان سعيد قال إنه لن يصبح ديكتاتورا وتعهد بدعم الحقوق والحريات، بحسب الوكالة.

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