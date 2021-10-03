هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

تسجيل هزة أرضية بقوة 2.6 درجة بإقليم ورزازات

2021-10-03 / 11:19 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم “ريشتر”، صباح اليوم الأحد، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة وسلسات بإقليم ورزازات، وقعت عند الساعة الثانية صباحا و34 دقيقة و46 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 3 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.651 درجة شمالا، وخط الطول 7.028 درجة غربا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة.. مستخدم يتعرض لحادثة شغل خطيرة بمركز تجاري

الجديدة.. مستخدم يتعرض لحادثة شغل خطيرة بمركز تجاري

2021-10-01 / 4:39 مساءً
Photo of حريق يأتي على واحة باشتوكه ايت باها.. والنيابة العامة تدخل على الخط

حريق يأتي على واحة باشتوكه ايت باها.. والنيابة العامة…

2021-10-01 / 2:26 مساءً
Photo of درك الجديدة يطارد شاحنة محملة بقارب تقليدي وحوالي 20 “حراڴا”

درك الجديدة يطارد شاحنة محملة بقارب تقليدي وحوالي 20…

2021-10-01 / 2:12 مساءً
Photo of ظهرا في فيديو يسرقان شخصا بالعنف.. توقيف شخصين بالبيضاء

ظهرا في فيديو يسرقان شخصا بالعنف.. توقيف شخصين بالبيضاء

2021-10-01 / 10:18 صباحًا
Photo of الناظور .. إتلاف حوالي 05 اطنان من المخدرات والأقراص المهلوسة

الناظور .. إتلاف حوالي 05 اطنان من المخدرات والأقراص…

2021-10-01 / 9:34 صباحًا
Photo of تورطوا في ابتزاز تجار وترويج مخدرات.. توقيف 11 شخصا بفاس

تورطوا في ابتزاز تجار وترويج مخدرات.. توقيف 11 شخصا…

2021-09-30 / 11:00 صباحًا
Photo of ستيني يقدم على الانتحار شنقا بفاس

ستيني يقدم على الانتحار شنقا بفاس

2021-09-29 / 5:08 مساءً
Photo of جريمة بشعة تهز اسباتة.. شخص “يذبح” شقيقه ويلوذ بالفرار

جريمة بشعة تهز اسباتة.. شخص “يذبح” شقيقه ويلوذ بالفرار

2021-09-29 / 10:49 صباحًا
Photo of أربعيني يطعن طليقته وينتحر برمي نفسه أمام القطار بخريبكة

أربعيني يطعن طليقته وينتحر برمي نفسه أمام القطار بخريبكة

2021-09-28 / 4:17 مساءً
Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20 سيارة

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20…

2021-09-27 / 10:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق