تسجيل هزة أرضية بقوة 2.6 درجة بإقليم ورزازات

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم “ريشتر”، صباح اليوم الأحد، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة وسلسات بإقليم ورزازات، وقعت عند الساعة الثانية صباحا و34 دقيقة و46 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 3 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.651 درجة شمالا، وخط الطول 7.028 درجة غربا.

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