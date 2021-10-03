إسرائيل تفرض “شارة خضراء” جديدة خاصة بكورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تحديث برنامج “الشارات الخضراء” الخاصة بالذين خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا أو تعافوا منه.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنها تفرض “شارة خضراء” جديدة ستكون صالحة لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم الأحد، مع إلغاء الشارات السابقة، في خطوة ستجعل نحو مليوني شخص يفقدون “شاراتهم الخضراء”.

وأوضحت الوزارة أن “الشارات الخضراء” الجديدة مخصصة لبعض الفئات الاجتماعية، وهي:

من تلقى ثلاث جرعات من لقاح “فايزر” ضد كورونا قبل فترة لا تقل عن سبعة أيام

من تلقى جرعتين من لقاحي “فايزر” أو “موديرنا” قبل فترة لا تقل عن أسبوع أو أسبوعين على التوالي ولا تزيد عن ستة أشهر

من سبق أن أصيب بكورونا في غضون الأشهر الستة السابقة

من سبق أن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بعد تعافيه من كورونا

من تلقى اللقاح قبل إصابته بكورونا

من تلقى اللقاح بعد حصوله على نتائج الفحص الإيجابية (مصاب).

كما تقضي القواعد الجديدة بمنح “الشارة الخضراء” الصالحة لمدة سبعة أيام للمعلمين والتلامذة ضمن برنامج “درع التعليم”، الذين لديهم نتائج الفحص السلبية (غير مصاب).

وتضمن هذه الوثيقة دخول المتعافين والمتطعمين إلى أماكن عامة معينة، منها المناسبات الرسمية والثقافية والرياضية والموسيقية وحفلات الرقص والملاهي الليلية والمطاعم والمواقع السياسية والمتاحف ودور السينما والصالات الرياضية وأحواض السباحة المغطاة والفنادق ودور العبادة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن 50 شخصا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن فرض “الشارة الخضراء” الجديدة يؤثر على ما بين 1.7 – 1.9 مليون إسرائيلي لم يتلقوا بعد الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح.

وأصبحت إسرائيل مؤخرا أول دولة على مستوى العالم شرعت في تطعيم مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاح ضد الفيروس التاجي.

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