بهذه الاسماء ..المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يدخل تجمعا إعداديا

2021-10-03 / 10:52 صباحًا
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هبة بريس _ رياضة

استعدادا للاستحقاقات المقبلة، يدخل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في الفترة المتراوحة ما بين 4 و12 أكتوبر الجاري تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة -سلا.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه لهذا العرض، وجه السيد هشام الدميعي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الدعوة إلى 28 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

1 -رشيد عزمي .. أوتريخت الهولندي

3 – علاء بولعروش .. ستراسبورغ الفرنسي

2 -أيمن أزهيل .. آر كي سي فالفيك الهولندي

4 -أسامة تيرغالين .. أولمبيك مارسليا الفرنسي

5 -هيثم عبيدة ..مالقا الاسباني

6 -نبيل التويزي ..اسبانيول برشلونة االسباني

7 -نسيم الشادلي ..أولمبيك نيم الفرنسي

8 -عبد الصمد الزلزولي ..إف سي برشلونة اإلسباني

9 -بلال أوشراف .. مالقا الاسباني

10 -أمير ريشاردسون لوهافر الفرنسي

11 -ياسين وكيلي ..آر كي سي فالفيك الهولندي

12- نوفل بنيس ..فاينورد الهولندي

13 -حميد الادريسي ..بولدكلوبين الدانماركي

14 -زكرياء غيلان .. إف سي برشلونة اإلسباني

15 -أمين الوزاني ..بورغ بيروناس الفرنسي

16 -محمد ناصوح ..بي إاس في إيندهوفن الهولندي

17 – محمد سبول ..الرجاء الرياضي

18 -أسامة الراوي .. الفتح الرياضي

19 -أمين سوان .. مولودية وجدة

20- الحسين الراحيمي ..الرجاء الرياضي

21 – بلال الودغيري ..المغرب الفاسي

22- أشرف رمزي ..الفتح الرياضي

23 – محمد رضا أصمامة .. اتحاد تواركة

24 – ياسين زوبير ..الرجاء الرياضي

25 -عبد الله فرح .. الرجاء الرياضي

26 -بنجامين بوشواري ..رودا الهولندي

27 -عادل تاحيف ..شباب المحمدية

28- زكرياء الدريوش ..شباب المحمدية

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