بهذه الاسماء ..المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يدخل تجمعا إعداديا
استعدادا للاستحقاقات المقبلة، يدخل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في الفترة المتراوحة ما بين 4 و12 أكتوبر الجاري تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة -سلا.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه لهذا العرض، وجه السيد هشام الدميعي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الدعوة إلى 28 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :
1 -رشيد عزمي .. أوتريخت الهولندي
3 – علاء بولعروش .. ستراسبورغ الفرنسي
2 -أيمن أزهيل .. آر كي سي فالفيك الهولندي
4 -أسامة تيرغالين .. أولمبيك مارسليا الفرنسي
5 -هيثم عبيدة ..مالقا الاسباني
6 -نبيل التويزي ..اسبانيول برشلونة االسباني
7 -نسيم الشادلي ..أولمبيك نيم الفرنسي
8 -عبد الصمد الزلزولي ..إف سي برشلونة اإلسباني
9 -بلال أوشراف .. مالقا الاسباني
10 -أمير ريشاردسون لوهافر الفرنسي
11 -ياسين وكيلي ..آر كي سي فالفيك الهولندي
12- نوفل بنيس ..فاينورد الهولندي
13 -حميد الادريسي ..بولدكلوبين الدانماركي
14 -زكرياء غيلان .. إف سي برشلونة اإلسباني
15 -أمين الوزاني ..بورغ بيروناس الفرنسي
16 -محمد ناصوح ..بي إاس في إيندهوفن الهولندي
17 – محمد سبول ..الرجاء الرياضي
18 -أسامة الراوي .. الفتح الرياضي
19 -أمين سوان .. مولودية وجدة
20- الحسين الراحيمي ..الرجاء الرياضي
21 – بلال الودغيري ..المغرب الفاسي
22- أشرف رمزي ..الفتح الرياضي
23 – محمد رضا أصمامة .. اتحاد تواركة
24 – ياسين زوبير ..الرجاء الرياضي
25 -عبد الله فرح .. الرجاء الرياضي
26 -بنجامين بوشواري ..رودا الهولندي
27 -عادل تاحيف ..شباب المحمدية
28- زكرياء الدريوش ..شباب المحمدية