North Korean leader Kim Jong Un at the 20th Enlarged Meeting of the Political Bureau of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK), in Pyongyang, North Korea, in this undated photo released on November 16, 2020 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن الدولي بتطبيق معايير مزدوجة

2021-10-03 / 9:36 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأنشطة النووية بين أعضاء الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن اجتماع المجلس لمناقشة تجربة صاروخية لبيونغ يانغ يمثل انتهاكا لسيادة الدولة، بحسب “رويترز”.

رئيس كوريا الجنوبية يصدر أوامر بعد تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن المجلس سيعقد جلسة، يوم الخميس الماضي، لبحث آخر التطورات بشأن ملف كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن التقارير، التي تفيد بأن عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية كانت لصاروخ فرط صوتي، وأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في شبه الجزيرة الكورية هي من خلال التفاعل الدبلوماسي بين الأطراف.

وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز “هواسونغ – 8”.

وقام خبراء أكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية بفحص نظام التحكم في ملاحة الصاروخ، وقدرته على المناورة، والخواص الديناميكية الهوائية للرأس المدمرة المركبة عليه؛ بالإضافة إلى ما أطلق عليه اصطلاح “أمبولة وقود”، التي تم عرضها لأول مرة في كوريا الشمالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف برلماني تونسي ومذيع تلفزيوني وصفا الرئيس بـ”الخائن”

توقيف برلماني تونسي ومذيع تلفزيوني وصفا الرئيس بـ”الخائن”

2021-10-03 / 11:35 صباحًا
Photo of احياء لذكرى ..اشتباكات بين متظاهرين والشرطة المكسيكية

احياء لذكرى ..اشتباكات بين متظاهرين والشرطة المكسيكية

2021-10-03 / 11:10 صباحًا
Photo of إسرائيل تفرض “شارة خضراء” جديدة خاصة بكورونا

إسرائيل تفرض “شارة خضراء” جديدة خاصة بكورونا

2021-10-03 / 11:01 صباحًا
Photo of الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

2021-10-03 / 9:14 صباحًا
Photo of قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

2021-10-03 / 9:04 صباحًا
Photo of الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد

الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي…

2021-10-02 / 10:22 مساءً
Photo of بيان من الخارجية الأميركية في ذكرى “القتل الشنيع” لخاشقجي

بيان من الخارجية الأميركية في ذكرى “القتل الشنيع” لخاشقجي

2021-10-02 / 9:58 مساءً
Photo of الجزائر: استدعاء السفير الجزائري جاء على خلفية تصريحات “غير مسؤولة” أدلى بها ماكرون

الجزائر: استدعاء السفير الجزائري جاء على خلفية تصريحات “غير…

2021-10-02 / 9:30 مساءً
Photo of مسلمون يلجأون إلى القضاء بعد حظر بلجيكا الذبح الحلال

مسلمون يلجأون إلى القضاء بعد حظر بلجيكا الذبح الحلال

2021-10-02 / 8:54 مساءً
Photo of الحكم على عمدة بلدة إيطالية بالسجن لـ 13 عاما لاستقباله مهاجرين

الحكم على عمدة بلدة إيطالية بالسجن لـ 13 عاما…

2021-10-02 / 8:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق