“الاتحاد الوطني للشغل” يخوض انتخابات المستشارين بلائحة منسجمة

2021-10-03 / 9:24 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

يخوض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتخابات مجلس المستشارين، المقررة في 5 أكتوبر المقبل بشعار “صوتك مسؤولية ونضالنا التزام”

وقال وكيل اللائحة خالد السطي في تصريح معمم إن الإتحاد “رشح لهذا الاستحقاق لائحة منسجمة تم اختيارها وفق مسطرة ديمقراطية اعتمدها المجلس الوطني للاتحاد في دورة استثنائية له”.

وأضاف “بدأت من مرحلة اقتراح الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية للمرشحات والمرشحين، قبل أن يتم عرضها على هيئة الترشيح التي تمثل فيها جميع المكاتب الجهوية للاتحاد إضافة إلى تمثيلية الجامعات والنقابات الوطنية المنضوية تحت لوائه والحاصلة على الممثلين والمندوبين في انتخابات يونيو الماضي”.

وتم حسم لائحة الترشيح، بحسب الاتحاد المغربي للشغل، “في هيئة التزكية الموسعة بتمثيلية مشتركة ما بين المكتب الوطني للاتحاد والمجلس الوطني له. ولهذا تجد أن لائحة الاتحاد تم إقرارها وفق مسطرة منضبطة ومتفق عليها من برلمان النقابة”.

ووفقا للمصدر ذاته، “تتكون اللائحة من عشرين مناضلة ومناضلا مناصفة وفق ما يفرض القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وتم ترشيح وجوه جديدة لأول مرة ذات كفاءة ومستوى تعليمي عال”.

وأشار الاتحاد إلى أن “نسبة 65 في المائة منهم حاصلون على الإجازة فما فوق، و20 في المائة لديهم مستوى جامعي، ويشتغلون بمختلف القطاعات الحيوية سواء القطاع العام أو بالقطاع الخاص.كما تجديد اللائحة بازيد من 90%مقارنة مع 2015”.

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