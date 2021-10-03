الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي
هبة بريس _ اارباط
أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية “برخان”.
وأوضحت المصادر أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية “امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات”.
وأضافت المصادر لوكالة روسيا اليوم أن “هذا القرار سيؤثر بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية ويصحح خطأ استراتيجيا للرئيس السابق”، كما سيؤدي إلى “تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة”.
ويأتي هذا القرار عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.
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3 تعليقات
التاريخ يقول :لا وجود للجزائر عندي قبل 1962.
فعلا إنها عصابة صنعتها فرنسا و ستزول دون شك.
كابرانات الجزاير يرتكبون خطأ فادح مع فرنسا و نسوا اروبا قد تاخد قرار بمنع طيران الخطوط الجزايرية تهور غير سياسي و ارتباك الكابرانات في اتخاد القرارات الصائبة
جاءنا زائر هذا لمن لا يعرف معنى الجزائر صراحة حان الوقت للوقوف مع الشعب الشقيق ضد النظام الجائر لا مكان للعسكر المستبد العسكر وضع للدفاع على البلاد لا الاظطهاد على الشباب الجزائري أن يأخذوا بزمام الأمور و توطيد العلاقات الخارجية لتعم المنفعة على الجميع عكس المقاطعة التي تعد شعار نظام الفشل الجائر في الجزائر حاليا