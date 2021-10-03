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قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

2021-10-03 / 9:04 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

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وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700.959 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.658.910.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.723 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.459.117.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.573، وإجمالي إصابات 33.791.061.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277.978 وإجمالي إصابات 3.671.611.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 205.297، وإجمالي إصابات 7.449.689.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.423، وإجمالي إصابات 2.177.283.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.115 وإجمالي إصابات 4.218.142.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137.295 وإجمالي إصابات 7.908.091.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130.998، وإجمالي إصابات 4.679.067.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.372، وإجمالي إصابات 4.960.641.

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‫2 تعليقات

  1. الحمدلله المغرب لم يسجل المراتب الاولى في جائحة كورونا.وهذ دليل ان المغرب كان يحترس جيدا بالاحترازات اللازمة الوقائية اللازمة الوقائية.

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