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طقس الأحد : طقس غائم ودرجات الحرارة في انخفاض

2021-10-03 / 8:48 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس غائم في أغلب الأوقات فوق كل من منطقة طنجة، واللوكوس و الريف الغربي، مما سيهيئ الفرصة لنزول أمطار متفرقة.

وسيلاحظ خلال الصباح و الليل تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة و محلية بكل من السواحل، والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي و منطقة السايس.

وستكون درجات الحرارة في انخفاض خلال النهار، بينما سيبقى الجو حارا نسبيا بجنوب البلاد و بالجنوب الشرقي.

وستصبح الأجواء غائمة جزئيا بمناطق السايس، والريف، والغرب و السهول الممتدة شمال الجديدة، مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة و متفرقة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال أو من الشرق أحيانا بالأقاليم الجنوبية، و ستهب من الغرب بمنطقة طنجة و من الشمال على السواحل الوسطى للمحيط الأطلسي، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، و من الشمال و أحيانا من الغرب على العموم بباقي جهات المملكة.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الرمال أو من الغبار بوسط و جنوب البلاد.

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