طقس الأحد : طقس غائم ودرجات الحرارة في انخفاض
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس غائم في أغلب الأوقات فوق كل من منطقة طنجة، واللوكوس و الريف الغربي، مما سيهيئ الفرصة لنزول أمطار متفرقة.
وسيلاحظ خلال الصباح و الليل تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة و محلية بكل من السواحل، والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي و منطقة السايس.
وستكون درجات الحرارة في انخفاض خلال النهار، بينما سيبقى الجو حارا نسبيا بجنوب البلاد و بالجنوب الشرقي.
وستصبح الأجواء غائمة جزئيا بمناطق السايس، والريف، والغرب و السهول الممتدة شمال الجديدة، مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة و متفرقة.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال أو من الشرق أحيانا بالأقاليم الجنوبية، و ستهب من الغرب بمنطقة طنجة و من الشمال على السواحل الوسطى للمحيط الأطلسي، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، و من الشمال و أحيانا من الغرب على العموم بباقي جهات المملكة.
كما سيلاحظ تناثر حبات من الرمال أو من الغبار بوسط و جنوب البلاد.