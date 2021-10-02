افتتاح موسم القنص 2021-2022 يوم غد الأحد

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، أن غدا الأحد 3 أكتوبر 2021 هو يوم الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2021-2022 في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح بلاغ لقطاع المياه والغابات أنه من أجل ضمان حسن سير موسم القنص، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي.

وتم أيضا، يضيف المصدر ذاته، اعتماد التدابير التنظيمية لممارسة القنص، وتعبئة الوحدات الإدارية للتحقق من تشوير نظام المحميات الجديد، وإعداد ونشر خرائط مجالات القنص المؤجر والمحميات المفتوحة أو المغلقة على الموقع الإلكتروني للقطاع.

وأشار إلى أن حوالي 80 ألف قناص يمارسون القنص في المغرب، وأن أكثر من 1215 جمعية تتوفر على مكرية للقنص، وتشارك هذه الأخيرة في تدبير هذه المجالات، على مساحة تقدر بأكثر من 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش بالإضافة إلى تأثير مكريات القنص على تنمية الاقتصاد المحلي.

وأوضح أنه تم خلال هذه السنة إبرام 290 عقد إيجار حق القنص، منها 80 عقدا جديدا، و210 عقدا تم تجديده لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 400 ألف هكتار.

ويتميز موسم القنص 2021-2022 بتخصيص مناطق جديدة كمحميات، حيث سيتم إغلاق القنص بها خلال الفترة 2021-2024، على مساحة تقارب 13 مليون هكتار للسماح بإعادة إعمار الوحيش.

وذكر البلاغ أن هناك مناطق تم السماح بالقنص بها بعد منعه لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه المحميات وكذا مكريات القنص، على تطبيق تم نشره على الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات.

وفيما يتعلق بضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة، أشار البلاغ، إلى أن هذا الموسم يتميز بتنفيذ النظام الجديد للتحكم في أعداد الخنازير البرية للسنة الثانية على التوالي، بناء على برمجة استباقية لعمليات تنظيم أعداد هذا الحيوان، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد، بناء على قرار وزاري، يهدف إلى تجنب التعقيدات الإدارية التي يمكن أن تؤثر على فعالية تنظيم أعداد الخنزير، حيث أنه لم يعد يطلب من الأشخاص المعنيين بتنظيم أعداد الخنازير البرية الحصول على ترخيص مسبق من المديريات الإقليمية للمياه والغابات، بل يكتفون بتقديم تصريحاتهم عبر تطبيق معد لهذا الغرض.

وحسب البلاغ فقد بلغ عدد عمليات تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال موسم القنص 2020-2021 مامجموعه 1498 عملية، تم خلالها القضاء على 7574 خنزير بري، فيما تمت خلال الموسم الحالي برمجة 360 نقطة سوداء في جميع أنحاء البلاد حيث يتوقع إنجاز حوالي 1600 إحاشة.

ودعا قطاع المياه والغابات جميع القناصين، بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي في البلاد، إلى احترام التدابير الصحية التي أعلنت عنها السلطات المختصة من أجل الوقاية من وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل عملي لممارسة القنص في ضل تفشي وباء كوفيد 19 من قبل القطاع، يمكن تنزيله من موقعه الرسمي على الإنترنت.

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