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الجزائر: استدعاء السفير الجزائري جاء على خلفية تصريحات “غير مسؤولة” أدلى بها ماكرون

2021-10-02 / 9:30 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

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قالت الرئاسة الجزائرية اليوم السبت إن قرار استدعاء السفير الجزائري من باريس جاء على خلفية تصريحات “غير مسؤولة” أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن “استدعاء السفير الجزائري من العاصمة الفرنسية باريس للتشاور، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تاريخ الأزمة الجزائرية، معربة عن رفضها التام التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضافت “الجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية”، مشددة على أن قرار “استدعاء سفير الجزائر في للتشاور” جاء على خلفية هذه التصريحات، التي لم تكذّبها أي جهة رسمية في فرنسا.

واعتبر البيان أن التصريحات التي أدلى بها ماكرون حول الجزائر “غير مسؤولة”، لافتا إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر استدعاء السفير الجزائري بفرنسا للتشاور.

ويأتي القرار الجزائري على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل

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تعليق واحد

  1. هل تجرأ الجزائر قطع علاقاتها مع فرنسا أو حتى غلق ألأجواء على طاءراتها ، ماكرون قال الحقيقة التي تؤلم العسكر ، و سينتصر الخراك بإذن الله و يتخلص الشعب من نظام العسكر الأرعن…

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