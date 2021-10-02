المغرب الفاسي يقسو على يوسفية برشيد بثلاثية

هبة بريس _ رياضة

تفوق فريق المغرب الفاسي على ضيفه فريق يوسفية برشيد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق المضيف علاء الدين أجراي (د 17 ود 54) وسيف الدين بوهرة (د 58).

وحل فريق المغرب الفاسي ،عقب هذه النتيجة، في المركز الرابع برصيد خمس نقاط إلى جانب أندية شباب المحمدية وأولمبيك آسفي ومولودية وجدة والجيش الملكي ،فيما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند أربع نقاط

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0