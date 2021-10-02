مسلمون يلجأون إلى القضاء بعد حظر بلجيكا الذبح الحلال

2021-10-02 / 8:54 مساءً
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هبة بريس

أعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا، ، تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.

وقالت الجمعيات في بيان لها، إن “المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر، الخميس”.

وأوضح البيان أن “تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماما مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان”.

ويحظر القانون الذبح في الشعائر الإسلامية واليهودية التقليدية من خلال إلزام الجزارين بصعق الحيوانات قبل تقطيعها.

وطعنت المنظمات الإسلامية واليهودية في مشروع القانون، بحجة أن حظر الذبح يتعارض مع حرية الدين.

وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى “الحلال” لدى المسلمين، و”كوشر” لدى اليهود.

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تعليق واحد

  1. من خلال كتب السير والروايات الاسلامية،تشير ان سيف الله خالد بن الوليد قطع رأس مالك بن نويرة رغم انه مسلم وشوى رأسه ونكح زوجة مالك في نفس الليلة.سؤالي هل ذبح خالد لمالك حلال ام حرام؟؟

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