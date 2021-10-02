بوعياش : 3300 حركة احتجاجية تم التحضير لها على شبكة الإنترنت

2021-10-02 / 7:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ان ” القانون الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب أصبح متجاوزا”.

ودعت المجلس الى تنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي التي يبقى الشرط الوحيد لممارستها هو طابعها السلمي واحترامها لحقوق الإنسان الكونية”.

وسجلت ايضا في حديث لها اثناء خلقة نقاش عن بعد بعد ضمن فعاليات الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أن المجلس قد سجل خلال فترة الحجر الصحي الأخير حوالي 3300 حركة احتجاجية تم التحضير لها على شبكة الإنترنت وتم التداول بشأنها في الفضاء الرقمي

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا في في تقريره السنوي لسنة 2020، إلى الالتزام بالتفسيرات الجديدة بشأن الحق في التجمع السلمي، وخاصة التجمعات عبر الإنترنت والتي وردت في تعليق اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

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