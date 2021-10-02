وصفه بالكلب ..مستشار جماعي يجر بنعيسى للقضاء

هبة بريس - مكتب طنجة

قدم احمد الجعيدي، مستشار بالمجلس الجماعي لأصيلة،شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، مطالبا بفتح تحقيق بخصوص تعرضه لماوصفه ب”السب والقذف والتهديد ” من طرف محمد بنعيسى رئيس المجلس الجماعي .

وجاء في شكاية المستشار الجماعي أنه تعرض لتهديد بالعنف الجسدي من طرف بن عيسى حيث خاطبه بالقول: “أنا غنوض ليك”، بينما كان يزاول مهامه بصفته عضوا بالمجلس الجماعي لأصيلة، كما ورد في الشكاية.

وأضاف المستشار الجماعي في شكايته أن بنعيسى وصفه “بالوقح” قائلا :”أخرجوا هذا الكلب من هنا” وذلك خلال جلسة 27-09-2021، بحضور الباشا، وجميع أعضاء المجلس الجماعي، في حين “لم يصدر منه أي رد فعل سوى طلبه من المعنيين على تدوين محضر الدورة بتسجيل ما صدر من الرئيس محمد بن عيسى”.

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