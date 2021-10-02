وصفه بالكلب ..مستشار جماعي يجر بنعيسى للقضاء

2021-10-02 / 7:14 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قدم احمد الجعيدي، مستشار بالمجلس الجماعي لأصيلة،شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، مطالبا بفتح تحقيق بخصوص تعرضه لماوصفه ب”السب والقذف والتهديد ” من طرف محمد بنعيسى رئيس المجلس الجماعي .

وجاء في شكاية المستشار الجماعي أنه تعرض لتهديد بالعنف الجسدي من طرف بن عيسى حيث خاطبه بالقول: “أنا غنوض ليك”، بينما كان يزاول مهامه بصفته عضوا بالمجلس الجماعي لأصيلة، كما ورد في الشكاية.

وأضاف المستشار الجماعي في شكايته أن بنعيسى وصفه “بالوقح” قائلا :”أخرجوا هذا الكلب من هنا” وذلك خلال جلسة 27-09-2021، بحضور الباشا، وجميع أعضاء المجلس الجماعي، في حين “لم يصدر منه أي رد فعل سوى طلبه من المعنيين على تدوين محضر الدورة بتسجيل ما صدر من الرئيس محمد بن عيسى”.

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‫3 تعليقات

  2. سمعنا ان رؤساء احزاب قاموا بطرد مناضلين مرشحين لانهم خالفوا ظوابط الحزب في انتخابات المجالس ترى هل يمكن لرئيس حزب السيد بنعيسى ان يتخذ في حقه اجراء ما ؟؟؟ ام ان هذا السلوك لا يعتبر مخالف لضوابط الحزب ؟؟؟

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