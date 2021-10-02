أوطم” تطالب بتعجيل فتح الأحياء الجامعية

2021-10-02 / 6:17 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دعت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الدولة بتحمل مسؤوليتها والاستعجال في فتح الأحياء والمطاعم الجامعية، وتهييئها لاستقبال الطلبة المستفيدين على قلتهم.

كما طالبت “أوطم” في بيان لها، بضرورة توفير السكن الجامعي لجميع الطلبة الآفاقيين وإيلاء العناية اللازمة للمرافق الحيوية والصحية داخل الحرم الجامعي.

واعتبرت الكتابة الوطنية لأوطم أن اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الحضوري في جميع الأسلاك والمستويات، أمرا يفرضه الواقع بسبب غياب مبرر حقيقي يسمح باستمرار التعليم عن بعد.

وأوضح البيان ذاته، أن التعليم عن بعد خيار استثنائي فرضته ظروف الجائحة، مردفا أن “تنامي الأصوات الطلابية بجميع الجامعات المغربية المنادية بضرورة اعتماد التعليم الحضوري، لم يترك للوزارة خيارا آخر غير الاستجابة لهذا المطلب، خصوصا وأن كل المعطيات والمؤشرات تؤكد بأن نتائج التعليم عن بعد كانت كارثية“.

واعتبرت أوطم أنه “من غير المعقول” أن يقفز بلاغ الوزارة على الأحياء الجامعية، دون الحسم في مسألة فتحها، خصوصا مع اعتماده التعليم الحضوري، وسماح الدولة للإقامات الخاصة بالعمل دون شروط منذ السنة الماضية.

وتساءلت الكتابة الوطنية عن المكان الذي سيقطن فيه هؤلاء الطلاب. مردفة أن الإعلان عن نمط التعليم ليلة واحدة قبل موعد الدخول الجامعي الرسمي، يؤكد أن الوزارة لم تستحضر وضعية الآلاف من الطلبة الآفقيين الذين يحتاجون على الأقل أسبوعا لاكتراء البيوت، لأن غالبيتهم لايستفيدون من الأحياء الجامعية.

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تعليق واحد

  1. كارثة الكراء تفاقمت بسبب هذه الاجراءات. تصوروا كراء غرفة فارغة تتطلب من الطالب اداء 2000 درهم او 3000 درهم في الشهر ولا مراقبة من المسؤولين. اصحاب المنازل لا يوجد في قلوبهم رحمة فما بالكم باصحاب القرارات

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