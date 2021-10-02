بعد طلبه الزواج من نجلة الستاتي… القارئ معاذ آيت يتقدم لخطبة اليوتوبوز “صوفيا”

نجلاء مزيان: هبة بريس

عمد القارئ معاذ آيت العين على إثارة الجدل مرة أخرى، حيث أقدم على طلب الزواج من “اليوتوبوز” صوفيا عقب إعلانها ارتداء الحجاب.

و أشاد آيت العين عبر تدوينة قام بنشرها على حسابه بـموقع “انستغرام”، بالقرار الذي اتخذته صوفيا، و الذي يتعلق بابتعادها عن التبرج و الملابس الفاتنة و ارتدائها للحجاب.

و أضاف القارئ المثير للجدل أنه تعرض لوابل من الإنتقادات بعد تقدمه لخطبة نجلة الستاتي، مشيرا أن الزواج لم يتم بسبب عدم موافقة والديه.

و واصل عبر نفس المنصة، قائلا: “ما عندي مندير ولكن قرار الوالدين جا فوق مني أنه ناخد إنسانة محجبة، وختاريت الأخت المصونة صوفيا للزواج، وأنا الآن كنخطبك قدام المغاربة كاملين ونديرو أبناء صالحين وبيت في الحلال الطيب”.

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