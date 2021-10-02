بعد تصريحات ماكرون.. الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور
هبة بريس
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن إستدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور.
وأرجحت وسائل اعلام، أن قرار الاستدعاء مرتبط بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه بمجموعة من الشباب الجزائريين.
وقال ماكرون خلال هذا اللقاء : “ارى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.
وأضاف :”هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، بحسبه، ويضيف أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي”.
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10 تعليقات
من ناحية لم يقل الاالصراحة ومن أخرى ارجوا ان يكون استعاء السفير له مصداقية لا لأجل الاستعاء فقط
الرجل قال الصواب. لم تكن هناك دولة اسمها الجزائر بل إيالة عثمانية فقط.
النضام الجزائري لا يحب ان يرى وجهه القبيح في المرآة .نحيي الرئيس ماكرون على جرأته.
ماكرون لم ياتي بجديد حتى يتم استدعاء السفير الفرنسي فتاريخ الجزاءر معروف فكانت مقاطعة عثمانية قبل دخول فرنسا
كان هناك استعمار تركي وقد انسحب من الجزاءر وتركهم كالايتام وانقض عليهم الاستعمار الفرنسي. التاريخ الجزاءري يختزله النظام في مقاومة الاستعمار الفرنسي في بداية الستينات لاغير ولايذكرون شيء آخر غير هذا التاريخ. عكس اذا ذكرت المغرب فهناك الالاف من السلاطين والملوك ويمتد تاريخنا إلى ١٣ عشر قرنا.
رسالة ماكرو واضحة لنظام العسكري.ربما اراد الفرنسيون التخلص من تلك النظام الدكتاتوري نظرا لما وصلت اليه الجزائر.من افلاس رغم انها دولة نفط.
فرنسا لها مصالح بالجزاءر وهذه ليست الا شطحات ولكن نضام العصابة بتواطءهم مع روسيا و إيران لم يعد خيار أمام فرنسا الا الضغط عليهم والا امريكا و بريطانيا لهم بالمرصاد واضن ان النظام اصبح يحتضر
هاد التصريحات ديال ماكرون سببها المغرب.. ههههه… ياك السي الحمامرة… هههههههه
هذه بداية النهاية
لا وجود لدولة إسمها الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي، هذا معروف وجزاءر اليوم صنعت بمرسوم فرنسي، وقبل الاستعمار،كان الأتراك ولم تكن ما يسمى بالجزائر. والنظام العسكري هو من ربى الاجيال على تاريخ مزور وعلى أكاذيب ومغالطات تاريخية. فعلى مجلس الأمن ان يجتمع ليخرج تبون بخطاب يطلب فيه فرنسا ان توضح، و تسحب كلامها، وتقدم اعتذارا. والا ستقطع العلاقات مع موريتانيا.