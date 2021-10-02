بعد تصريحات ماكرون.. الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور

هبة بريس

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن إستدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور.

وأرجحت وسائل اعلام، أن قرار الاستدعاء مرتبط بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه بمجموعة من الشباب الجزائريين.

وقال ماكرون خلال هذا اللقاء : “ارى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وأضاف :”هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، بحسبه، ويضيف أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي”.

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