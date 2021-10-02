مجلس الأمن الدولي سيبرمج 3 جلسات حول الصحراء المغربية

هبة بريس - اشعبان لحبيب

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة كينيا، ثلاثة اجتماعات مخصصة للنظر, في قضية الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر.

وأكدت مصادر متطابقة أنه في يوم 11 أكتوبر، سيجتمع الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس، مع الدول المساهمة في الميزانية، وكذا موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية.

إلا أنه خلال يومين، سيبدأ ذات المجلس المشاورات الأولى خلف أبواب مغلقة، بهدف اعتماد قرار جديد، والمؤكد أن الولايات المتحدة هي الدولة المسؤولة، عن صياغة النص قبل تقديمه إلى الأعضاء الآخرين في اللجنة الدائمة للتعديل.

وخلال سنة 2021، ستشهد مكاتب الأمم المتحدة نقاشات مكثفة بين حلفاء المملكة المغربية، و المليشيات المسلحة البوليساريو، خصوصا بعد انضمام النرويج منذ يناير 2021 إلى المجلس،، والمعروفة بمواقفها المقربة من ذات المليشيات المسلحة، كما هو شأن المكسيك وكينيا اللتان تعترفان بـالجمهورية الوهمية.

وبحسب أجندة الرئاسة الكينية، ستنتهي مناقشة هذا الملف في 27 أكتوبر، بالموافقة على قرار بتمديد ولاية المينورسو في الصحراء المغربية لفترة إضافية.

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