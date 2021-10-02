ماكرون متسائلا: هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟
هبة بريس
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل يوم الخميس الماضي في قصر الاليزيه، 18 شابا فرنسياً من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية وبعض الجزائريين.
وخصص اللقاء، لمناقشة مسألة “مصالحة الشعوب”، بهدف تهدئة “جرح الذاكرة”.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي تساءل خلال لقائه مع الشباب بالقول: “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، بحسبه، ويضيف أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي.
وتابع قائلا “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تمامًا الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون. وهو أمر يصدقه الجزائريون”.
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3 تعليقات
هذا دليل واضح أن الصحراء الشرقية من فكيك إلى حدود مالي هي أراض كانت تابعة للسيادة المغربية اقتطعتها فرنسا منه بالقوة وضمتها الطغمة الحاكمة بما يسمى دولة الجزائر بعد ذالك.ولابد من العمل على استرجاع تلك الأراضي على أية حال.
هادشي ماشي جديد قلناه شحال هذا…..و الى كانو رجال….. يقطعوا معاهوم العلاقات
اينكم يا كبرانات فرنسا لتردوا.
اسف نسيت بأنكم تنبحون فقط عندما يتعلق الأمر بالمملكة المغربية الشريفة التي تمتد ازيد من 18 قرن