ماكرون: تبون عالق داخل نظام عسكري سياسي صعب للغاية

هبة بريس

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل يوم الخميس الماضي في قصر الاليزيه، 18 شابا فرنسياً من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية وبعض الجزائريين.

وخصص اللقاء، لمناقشة مسألة “مصالحة الشعوب”، بهدف تهدئة “جرح الذاكرة”.

ونقلا عن الصيحفة، فقد قال ماكرون مخاطبا الشباب: “ارى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

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