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ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 16,9%

2021-10-02 / 2:37 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما يناهز 12,56 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 16,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعزا المكتب هذا الارتفاع، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2021، إلى انتعاش عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16% محققة 19,98 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات التي قدرت بـ 7,42 مليار درهم (+14,6%).

وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم غشت 2021 ما مجموعه 12,20 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، ما يمثل زيادة بـ 6,94 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

ويبقى هذا الارتفاع أدنى بقليل من ذلك الذي تم تسجيله بالنسبة لعمليات تفويت هذه الاستثمارات (+7,40 مليار درهم)، وعليه يكون صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج قد تراجع بـ 16,4%.

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