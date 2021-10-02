مصحة خاصة تطلب مبلغ 5 مليون سنتيم من مريضة مقابل أسبوع علاج

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تعليق واحد
مع هد المصحات الخاصة هدي هيا خدمتها التجارة في الصحة الناس و مص الدماء و سلب الاموال بطريقة فضيعة حتى اخر سنتم فين هيا المهنة الطب الظمير و الانسانية وووووحذاري ثم حذاري من المصحات الخاصة انها وحش ينهش في اجسام الضعفاء .