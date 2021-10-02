عودة رالي المغرب وفق إجراءات احترازية صارمة

هبة بريس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ستنظم بجهة درعة تافيلالت خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 أكتوبر الحالي، النسخة الحادية و العشرين من رالي المغرب، الذي يعتبر أحد أعرق الراليات العالمية و أهم جولات كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري، المنظم من طرف الاتحاد الدولي للسيارات و الإتحاد الدولي للدرّاجات النارية.

و تسجل هذ الدورة رقما قياسيا في عدد المتنافسين، بمشاركة أبرز السائقين وأفضل الفرق العالمية في مختلف فئات السيارات و الدراجات و كذا الشاحنات و ذلك وفق إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، اذ ستقام منافسات الرالي دون جمهور فضلا عن أن عملية نقل المشاركين و طواقهم ستتم عبر طائرات و بواخر خاصة تنطلق من أوروبا.

و في هدا الإطار أكّد مدير رالي المغرب دافيد كاستيرا أن فريقه التنظيمي سيبدل قصارى جهده لضمان إجراء هذه التظاهرة في أفضل الظروف بالتعاون مع السلطات المغربية وفقا للاجراءات الاحترازاتية المتفق عليها، كما نوه بسياسة التلقيح الرائدة و المتقدمة التي عرفها المغرب ضد فيروس كورونا المستجد و التي أتاحت إمكانية تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية المهمة بالصحراء المغربية.

و من بين الأسماء المشاركة، الأسطورة القطري ناصر العطية الذي توج برالي داكار 3 مرات و رالي المغرب 5 مرات و يطمح بالفوز بهذه الدورة على متن سيارته تويوتا هايلوكس، باعتبارها مرحلة مهمة من بطولة كأس العالم لراليات الكروس كانتري، التي ستختتم في شهر دجنبر برالي حائل بالمملكة العربية السعودية.

والبطل السعودي يزيد الراجحي على متن سيارة تويوتا هايلكس لفريق افوردايف و يتصدر حاليا كأس العالم للباها ( الراليات الصحراوية القصيرة)،

كما سيشارك البطل الفرنسي ماثيو سيرادوري على متن سيارة سينتري، والنجم البولندي كوبا الذي عاد للمنافسة مع فريق إكس ريد، بعد غياب دام لأشهر.

اما في فئة الدراجات فتعرف مشاركة اقوى دراجي رالي داكار من فرق عالمية ك Ktm و فريق Honda و فريق hero.

وبخصوص المشاركة المغربية فتتميز هذه الدورة من رالي المغرب بعدد قياسي من المشاركين المغاربة، سعاد مقتدري، سائقة الراليات المغربية و العربية الوحيدة في هذه التظاهرة الدولية و التي تسعى من خلالها لتمثيل المرأة المغربية أحسن تمثيل و اكتساب المزيد من الخبرة و التجربة في أفق المشاركة في رالي داكار، وتعد سعاد مقتدري أول سائقة مغربية تشارك في رالي المغرب (سنتي 2018 و 2019)، كما استطاعت تسجيل إسمها في التاريخ كأول سيدة مغربية و عربية تشارك في أحد راليات الكروس كانتري الاوروبية و كان ذلك في رالي الاندلس الدولي الذي نظم من طرف شركة أسو خلال شهر مارس الماضي، و الذي مثل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية المنظم من طرف الاتحاد الدولي للسيارات.

رشيد حمصاص والذي يعد من ابرز سائقي الراليات الصحراوية بالمغرب و سيشارك رفقة ابنه قاسم حمصاص في فئة السيارات.

اما في فئة الدرجات فتعرف هذه النسخة مشاركة البطل المغربي حارث كباري الذي يعد من أكثر الأسماء المغربية و الأفريقية خبرة و ونجاحًا في عالم راليات الكروس كونتري حيث شارك في رالي داكار ثلاثة مرات، بالإضافة إلى عشرات المشاركات برالي المغرب و راليات دولية أخرى و تظاهرات وطنية متنوعة تمكن خلالها من صعود منصة التتويج اكثر من مرة.

الدراج علي اوخربوش، الذي سبق له أن شارك في السلسلة التأهيلية لرالي داكار “داكار سيريس”، التي استضافها رالي مرزوكة سنة 2017.

الدراج محمد سعيد اولاد علي والذي شارك عدة مرات في البطولة المحلية المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات، كما خاض خلال بداية السنة منافسات رالي الاندلس، الجولة الأولى من بُطولة كأس العالم لراليات الكروس كونتري.

والدراج الشاب أمين الشيكر و هو بطل المغرب لأكثر من مرة في الموتو كروس و الانديرو Motocross et enduro، و سيكون رالي المغرب بمثابة أول اختبار له في اختصاص الراليات الصحراوية الطويلة، الأمر الذي سيتيح لأمين فرصة مهمة لتطوير قدراته و الاحتكاك مع الأسماء العالمية الوازنة.

اما في فئة الدراجات الرباعية فسيشارك كل من علي انعام و الرحماني مصطفى.

وتتضمن نسخة هذه السنة خمس مراحل على شكل حلقة تتخذ من مخيم الرالي بمنطقة زاكورة مركزا لها عبر مسارات يغلبُ عليها الكُثبان الرملية بالإضافة إلى بعض المسالك التقنية التي تتطلب مهارات ملاحية و التي ستمكن العديد من المشاركين من الإعداد بالشكل الامثل لرالي داكار.

ويسعى المنظمون بشراكة مع السلطات المغربية و الجامعتين الملكية لسباق السيارات والملكية المغربية لسباق الدراجات النارية إلى جعل هذا الرالي العريق زيادة عن طابعه الرياضي، فرصة سانحة للتعريف اكثر بالمؤهلات السياحية و ذلك من خلال تغطية إعلامية عالمية متميزة ستمكن من بث ملخصات يومية للمنافسة عبر العديد من القنوات التلفزية الدولية و مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0