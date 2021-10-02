في أول ظهور له.. ساركوزي: “الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا الذي جرى”

هبة بريس - وكالات

ظهر الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي صباح اليوم السبت في إحدى مكتبات باريس في أول ظهور له بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن عاما.

وحضر ساركوزي لإمضاء الكتاب الجديد الذي اصدره (promenade) (نزهة)، وفي تصريحه الأول قال” إن الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا الذي جرى” في اشارة إلى ما وصفه سابقا بأنه ضحية اللاعدالة.

وأصدرت محكمة في باريس، الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

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